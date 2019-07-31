Адвокат назвал сроки освобождения украинских моряков в России

Задержанные в Керченском проливе украинские моряки могут быть отпущены до октября под личное поручительство уполномоченного Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом «Известиям» сообщил адвокат моряков Николай Полозов.

Денисова передала ходатайство начальнику следственного управления ФСБ России Михаилу Шишову 24 июля. Тогда она пояснила, что переговоры еще идут.

Полозов пояснил, что в настоящее время документы находятся в следственном управлении ФСБ, они еще не дошли до следователя, в производстве которого находится дело. «Он должен в установленный законом срок — три дня — вынести по данному вопросу решение», — сказал юрист.

Адвокат пояснил, что, если прошение будет удовлетворено, моряков освободят из-под стражи. В случае отказа постановление можно будет обжаловать.