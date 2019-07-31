Адвокат назвал сроки освобождения украинских моряков в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,40 -0,11 EUR Бирж. 70,67 -0,15 Brent 65,13 +1,51% USD Нал. 63,80 63,08 EUR Нал. 71,16 70,38 USD ЦБ 63,38 -0,14 EUR ЦБ 70,60 -0,04 EUR/USD 1,1147 -0,0007 BTC/USD Бирж. 9 754,90 +165,92 IMOEX 2 728,27 -0,23% RTSI 1 355,59 +0,20% DJIA 27 198,02 -0,09% Nasdaq 8 273,61 -0,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Mastercard $310 (+10,69%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Mastercard $310 (+10,69%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 63,38 (-0,14) Quote, 30 июл, 12:57
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 70,6 (-0,04) Quote, 30 июл, 12:57
Уголовным делом против эск-партнера Якобашвили займется Генпрокуратура Бизнес, 11:53 Во время «черной пятницы» в Москве продали жилья на 4 млрд руб. Недвижимость, 11:40 Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении Общество, 11:39 Московская торгово-промышленная палата создала новую гильдию Партнерский материал, 11:38 На сайте ГИБДД появилась карта с камерами на дорогах по всей России Общество, 11:34 Карен Хачанов проиграл в стартовом матче на турнире в Вашингтоне Спорт, 11:24 Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума Финансы, 11:20 Адвокат назвал сроки освобождения украинских моряков в России Общество, 11:09 Биржа Coinbase добавит токен Tezos: его объемы торгов выросли на 260% Крипто, 11:04 Голландский ПСВ впервые за четыре года не сыграет в Лиге чемпионов Спорт, 10:53 Лужков сообщил о проблемах своей пасеки из-за химикатов на соседнем поле Общество, 10:46 На краю радуги. Тест-драйв Audi Q7 Авто, 10:43 Краш-тест: какой ноутбук выбрать для экстремальных путешествий РБК и ASUS, 10:39 BBDO Moscow — о шести слагаемых успеха рекламной кампании Pro, 10:37
Общество ,  
0 
Адвокат назвал сроки освобождения украинских моряков в России

Задержанные в Керченском проливе украинские моряки могут быть отпущены до октября под личное поручительство уполномоченного Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом «Известиям» сообщил адвокат моряков Николай Полозов.

Денисова передала ходатайство начальнику следственного управления ФСБ России Михаилу Шишову 24 июля. Тогда она пояснила, что переговоры еще идут.

Полозов пояснил, что в настоящее время документы находятся в следственном управлении ФСБ, они еще не дошли до следователя, в производстве которого находится дело. «Он должен в установленный законом срок — три дня — вынести по данному вопросу решение», — сказал юрист.

Политика
Украинский омбудсмен заявила о договоренностях по освобождению моряков

Адвокат пояснил, что, если прошение будет удовлетворено, моряков освободят из-под стражи. В случае отказа постановление можно будет обжаловать.

Источник газеты в российских дипломатических кругах подтвердил, что Москва готова передать моряков в случае получения письменных гарантий.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Таким образом, они должны оставаться в СИЗО до 26 октября. Им предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы, совершенное группой лиц).

Моряков задержали 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Два катера и буксир без разрешения вошли в территориальные воды России и продолжали движение, несмотря на предупреждения.

Теги: адвоката, моряки
Материалы по теме
Украинский омбудсмен заявила о договоренностях по освобождению моряков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter