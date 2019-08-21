В Ингушетии завели дела против 13 полицейских за отказ разгонять митинг

В Ингушетии завели дела против 13 полицейских за отказ разгонять митинг

В отношении 13 сотрудников полиции Ингушетии завели уголовные дела о неисполнении приказа (ст. 286.1 УК), сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Магомеда Куриева. По его словам, поводом для этого стал их отказ разогнать участников митинга из-за границы с Чечней.

По этой статье полицейским грозит до пяти лет лишения свободы. «Дело закрытое, все они дали подписку о неразглашении», — сказал Куриев и отметил, что других подробностей дела пока нет.

19 августа суд рассмотрел иск полицейских о восстановлении их на работе, но не удовлетворил его, добавил адвокат.

Один из полицейских подтвердил «Медиазоне» информацию об уголовных делах. По его словам, обвинение предъявлено десяти силовикам, а трое остаются подозреваемыми.

В пресс-службе МВД по Ингушетии сообщили РБК, что «не располагают информацией» по данному поводу и предложили обратиться за комментарием в Следственный комитет. РБК направил запрос в пресс-службу СУ СКР по Ингушетии.