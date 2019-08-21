В Волгоградской области полиция с боем задержала грабителей из Татарстана

В Волгоградской области полиция с боем задержала грабителей из Татарстана

В Волгоградской области сотрудники регионального управления МВД России совместно с Росгвардией задержали группу подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, говорится в сообщении МВД.

Злоумышленники угнали из автосервиса Казани автомобиль, а затем избили 27-летнего жителя города, отобрав у него деньги и телефон. Позже преступники ограбили квартиру в Набережных Челнах, угрожая хозяину ножом. Из квартиры они похитили $15 тыс. (около 1 млн руб.).

Правоохранительные органы выяснили, что к грабежам могут быть причастны двое жителей Татарстана. Они уже имели судимость за аналогичные преступления и скрылись в Волгоградской области.

При задержании банда оказала вооруженное сопротивление. Злоумышленники несколько раз выстрелили в сторону полиции и угрожали предметом, похожим на гранату, требуя отпустить их. После задержания у подозреваемых изъяли газовый револьвер и муляж гранаты. Полиция предполагает, что злоумышленники могли действовать под влиянием наркотических средств.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 161 (грабеж), ст.162 (разбой) и ст. 166 (угон автомобиля) УК России.