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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В Москве неизвестные с отверткой украли у пенсионерки более 8 млн руб.

Неизвестные украли из квартиры пенсионерки на востоке Москвы более 8 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел на улице Средняя Первомайская, в момент кражи хозяйка квартиры находилась дома. Двое неизвестных отжали пластиковое окно, проникли в квартиру и, угрожая женщине отверткой, связали ее скотчем.

Затем грабители вскрыли сейф, откуда похитили принадлежащие сыну пенсионерки деньги — доллары США и российские рубли. «Общий материальный ущерб составил 8,212 млн руб.», — уточнили в пресс-службе.

Общество
В Москве у пенсионера из банковской ячейки похитили почти 15 млн руб.

По факту произошедшего возбуждено дело по ст. 162 УК (разбой).

Теги: Москва, кража, пенсионерка, новости РБК
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