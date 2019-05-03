В Москве неизвестные с отверткой украли у пенсионерки более 8 млн руб.

В Москве неизвестные с отверткой украли у пенсионерки более 8 млн руб.

Неизвестные украли из квартиры пенсионерки на востоке Москвы более 8 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел на улице Средняя Первомайская, в момент кражи хозяйка квартиры находилась дома. Двое неизвестных отжали пластиковое окно, проникли в квартиру и, угрожая женщине отверткой, связали ее скотчем.

Затем грабители вскрыли сейф, откуда похитили принадлежащие сыну пенсионерки деньги — доллары США и российские рубли. «Общий материальный ущерб составил 8,212 млн руб.», — уточнили в пресс-службе.

По факту произошедшего возбуждено дело по ст. 162 УК (разбой).