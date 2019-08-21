Двигатель Aurus решили использовать в малой авиации

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,31 -0,26 EUR Бирж. 73,56 -0,31 Brent 60,34 +1,46% USD Нал. 66,75 65,92 EUR Нал. 74,01 73,14 USD ЦБ 66,78 +0,18 EUR ЦБ 73,98 +0,03 EUR/USD 1,1092 -0,0006 BTC/USD Бирж. 10 195,00 -577,00 IMOEX 2 669,12 -0,14% RTSI 1 268,21 +0,29% DJIA 25 962,44 -0,66% Nasdaq 7 948,56 -0,68%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
МТС ₽315 (+23,72%) прогноз КИТ Финанс к 05.08.20
Норникель ₽17 918 (+18,27%) прогноз Sberbank Investment Research к 01.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Baidu $145 (+29,78%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
Target $99 (+14,37%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
МТС ₽315 (+23,72%) прогноз КИТ Финанс к 05.08.20
Норникель ₽17 918 (+18,27%) прогноз Sberbank Investment Research к 01.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Baidu $145 (+29,78%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
Target $99 (+14,37%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 66,78 (+0,18) Quote, 20 авг, 12:30
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 73,98 (+0,03) Quote, 20 авг, 12:30
В России увеличилось число больных рассеянным склерозом Общество, 10:13 СМИ сообщили об интересе «Спартака» к футболисту «Ромы» Спорт, 09:55 Как открыть зооприют, что нужно знать волонтерам и хозяевам животных Pink, 09:55 Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка Общество, 09:49 Разнарядка на добро: как корпорации монетизируют благородство — Bloomberg Pro, 09:45 В Волгоградской области полиция с боем задержала грабителей из Татарстана Общество, 09:43 «Яндекс» назвал самый популярный товар перед новым учебным годом Общество, 09:30 Walmart подала в суд на Tesla из-за солнечных батарей Бизнес, 09:24 Росстат посчитал траты россиян на табак и алкоголь Экономика, 09:16 Куба, Прованс, Танжер: какие места описывают известные авторы. Тест «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 09:07 Двигатель Aurus решили использовать в малой авиации Технологии и медиа, 09:04 В Думе предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал» Общество, 09:01 День города в Москве отметят маскарадом и косплеем Политика, 09:00 Мост через пропасть: как бизнесу преодолеть цифровой барьер Экономика инноваций, 08:44 
Технологии и медиа ,  
0 
Двигатель Aurus решили использовать в малой авиации

На базе двигателя автомобиля российского производства Aurus создадут его авиационный вариант, заявил директор Центрального института авиационного моторостроения им. Баранова Михаил Гордин в интервью «Российской газете».

«Мы взяли базовый автомобильный двигатель — лучший и самый мощный, что есть в России. <...> Мы на примере этой работы покажем возможность создания на базе автомобильного двигателя авиационного варианта, продемонстрируем преимущества создания такого адаптированного двигателя по срокам и стоимости», — сказал Гордин.

Для безопасной работы на авиационных режимах мощность автомобильного двигателя уменьшат с 600 до 500 л.с.

Адаптация двигателя Aurus позволит серийно выпускать авиадвигатели на автомобильных заводах, что резко снизит их себестоимость и уменьшит сроки изготовления. По словам Гордина, сейчас решается ряд научно-технических проблем, связанных с особенностями авиадвигателей. Полный цикл — адаптация и летные испытания — займет около трех лет, заявил он.

Общество
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus

Директор ЦИАМ отметил, что в мире уже есть адаптированные авиадвигатели. В частности, это австрийский АЕ-300 на базе дизельного двигателя автомобиля Mercedes.

Aurus — первый российский бренд автомобилей премиум-класса. Планируется, что всего марка выпустит четыре модели: лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2020 году. Первую поездку на лимузине этой марки совершил президент Владимир Путин в мае 2018 года. На нем он приехал на церемонию инаугурации.

Теги: Aurus, малая авиация, двигатель
Материалы по теме
Президент Туркмении заявил о планах купить всю линейку машин Aurus
Политика
Минпромторг раскрыл цену седана Aurus
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter