Двигатель Aurus решили использовать в малой авиации

На базе двигателя автомобиля российского производства Aurus создадут его авиационный вариант, заявил директор Центрального института авиационного моторостроения им. Баранова Михаил Гордин в интервью «Российской газете».

«Мы взяли базовый автомобильный двигатель — лучший и самый мощный, что есть в России. <...> Мы на примере этой работы покажем возможность создания на базе автомобильного двигателя авиационного варианта, продемонстрируем преимущества создания такого адаптированного двигателя по срокам и стоимости», — сказал Гордин.

Для безопасной работы на авиационных режимах мощность автомобильного двигателя уменьшат с 600 до 500 л.с.

Адаптация двигателя Aurus позволит серийно выпускать авиадвигатели на автомобильных заводах, что резко снизит их себестоимость и уменьшит сроки изготовления. По словам Гордина, сейчас решается ряд научно-технических проблем, связанных с особенностями авиадвигателей. Полный цикл — адаптация и летные испытания — займет около трех лет, заявил он.