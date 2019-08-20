Полиция Грузии выявила наркотики у половины проверенных с июня водителей

Почти половина водителей, проверенных сотрудниками правоохранительных органов Грузии за прошлые два месяца, находились за рулем под действием наркотических веществ. Об этом сообщает Interpressnews со ссылкой на предоставленный МВД страны ответ на запрос издания.

С 1 июня правоохранительные органы проверили 74 водителя, из которых 34 находились под действием амфетамина, метамфетамина, кодеина, морфина, героина и других веществ, говорится в сообщении МВД.

Издание направило запрос в ведомство в связи с началом использования теста, который позволяет определить на месте содержание в организме наркотиков без передачи проб в Национальное бюро экспертизы Грузии.

Тест также определяет тип наркотического вещества. При положительном результате, как отмечают в МВД, водителя направляют на повторное, клиническое обследование у специалиста с использованием лабораторных анализов.

В апреле в Уголовный кодекс страны внесли поправку, которая предусматривает штраф или лишение свободы на срок до одного года, если водитель находился «под воздействием наркотических, психотропных и новых психоактивных веществ», цитирует сообщение МВД издание.