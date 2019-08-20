Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя

Правоохранительные органы задержали водителя, который сбил трех паралимпийцев в Тульской области. Об этом говорится в сообщении регионального УМВД.

ДТП произошло 19 августа в Алексинском районе. Мужчина на автомобиле сбил трех инвалидов-колясочников и скрылся с места аварии. Пострадавшие члены паралимпийской сборной России получили травмы, им понадобилась медицинская помощь.

Водителя задержали в Алексине. Подозреваемым в совершении ДТП оказался 39-летний местный житель.

По данным издания «Тульские новости», сбитые колясочники входили в сборную России по бочча (паралимпийский вид спорта для игроков с поражением центральной нервной системы и травм позвоночника, игра с мячом на точность. — РБК).

В Тульской области 17 августа в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем погиб один человек, еще 11 пострадали. Авария произошла на 50-м км трассы Лапотково — Ефремов в Тепло-Огаревском районе. Микроавтобус Volkswagen, следовавший по маршруту Тула — Липецк, столкнулся с выехавшим на встречную полосу легковым автомобилем Kia Rio. Водитель Kia погиб.