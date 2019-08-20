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Рособрнадзор проанализировал предложения по изменению ЕГЭ

Рособрнадзор завершил прием и анализ предложений по изменению ЕГЭ, поступивших от выпускников, их родителей и педагогов по итогам экзаменационной кампании 2019 года. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в распоряжение РБК.

Ведомство сообщает, что проводит подобные опросы каждый год во время основного периода ЕГЭ и после него. В этом году прием пожеланий завершился 1 августа, всего поступило около 40 таких предложений.

Большинство желаемых изменений носили технический характер и были связаны, например, с процедурой и содержанием инструктажа для участников ЕГЭ, с порядком ознакомления с результатами экзамена, изменениями в его расписании. «Эти предложения были проанализированы и, по возможности, будут учтены при проведении ЕГЭ в следующем году», — говорится в заявлении.

Рособрнадзор также получил предложения по расширению и сокращению списка обязательных дисциплин ЕГЭ и по увеличению отведенного на экзамен времени для отдельных предметов. Кроме того, были просьбы по переводу экзамена в электронный формат. Рособрнадзор отмечает, что к 2021 году в такой форме планируется проводить ЕГЭ по информатике и ИКТ.

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Разработчики ЕГЭ анонсировали изменения в экзамене в 2020 году

«Экзамен продолжает планомерно совершенствоваться, но по числу поступающих сейчас предложений мы видим отсутствие запроса в обществе на радикальные изменения», — заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
В августе разработчики ЕГЭ анонсировали изменения для ряда дисциплин в 2020 году. Так, скорректировали некоторые задания в экзаменах по физике и обществознанию, изменились критерии оценки для в ЕГЭ по русскому языку, истории и географии. Ряд изменений внесли также в задания экзамена по китайскому языку, введенному в 2019 году.

Корректировки в ЕГЭ по литературе в Красноярске осуществили еще раньше, после того как одна из учениц не получила баллы за выполнение одного из заданий, пишет «Красноярск онлайн». Родители школьницы подали апелляцию, но после того как ее не удовлетворили, обратились к уполномоченному по правам ребенка в регионе. В итоге задание, за которое выпускница получила 0 баллов, изменили.

Теги: Рособрнадзор, ЕГЭ, Красноярск
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