Рособрнадзор проанализировал предложения по изменению ЕГЭ

Рособрнадзор завершил прием и анализ предложений по изменению ЕГЭ, поступивших от выпускников, их родителей и педагогов по итогам экзаменационной кампании 2019 года. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в распоряжение РБК.

Ведомство сообщает, что проводит подобные опросы каждый год во время основного периода ЕГЭ и после него. В этом году прием пожеланий завершился 1 августа, всего поступило около 40 таких предложений.

Большинство желаемых изменений носили технический характер и были связаны, например, с процедурой и содержанием инструктажа для участников ЕГЭ, с порядком ознакомления с результатами экзамена, изменениями в его расписании. «Эти предложения были проанализированы и, по возможности, будут учтены при проведении ЕГЭ в следующем году», — говорится в заявлении.

Рособрнадзор также получил предложения по расширению и сокращению списка обязательных дисциплин ЕГЭ и по увеличению отведенного на экзамен времени для отдельных предметов. Кроме того, были просьбы по переводу экзамена в электронный формат. Рособрнадзор отмечает, что к 2021 году в такой форме планируется проводить ЕГЭ по информатике и ИКТ.