Рогозин опубликовал видео о подготовке робота Федора к полету на МКС

Рогозин опубликовал видео о подготовке робота Федора к полету на МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем аккаунте в Twitter клип, посвященный роботу Федору (Skybot F-850) и его предстоящему полету в космос.

«Посвящается нашему Федору и его предстоящему полету», — написал он.

На кадрах показана подготовка робота к полету к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 22 августа. При этом в ролике звучит песня на стихи Рогозина «Над Землей летит корабль». Ролик заканчивается титрами, выполненными в стиле кинофраншизы «Звездные войны».

В свою очередь Федор поблагодарил главу «Роскосмоса» за клип. «Спасибо, товарищ Генеральный! За мной не заржавеет!», — написал он в своем аккаунте в Twitter.