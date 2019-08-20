Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро

В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.

Преступник угнал автобус в 5:15 (11:15 мск). В салоне на тот момент находились 22 человека. К настоящему времени шестеро из них освобождены: двое мужчин и четыре женщины, одна из которых потеряла сознание. В заложниках остаются 16 человек.

Движение на мосту перекрыто. Мотив преступника пока не известен, но полиция считает, что угон был преднамеренным. По информации правоохранительных органов, у преступника, называвшего себя полицейским, есть пистолет, шокер и бензин. Злоумышленник угрожает облить автобус горючим и поджечь, с мужчиной ведутся переговоры.

Правоохранительные органы выясняют, был ли угон транспортного средства заранее спланированным. По словам полицейских, мужчина выглядит дезориентированным. По одной из версий, изначально мужчина планировал лишь ограбить пассажиров автобуса.