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Выходец из Сенегала угнал и поджег автобус со школьниками близ Милана

В Италии 46-летний выходец из Сенегала угнал автобус, в котором находились школьники и несколько взрослых, а затем поджег транспортное средство, сообщает RaiNews24.

По данным телеканала, инцидент произошел в провинции Кремона, на трассе недалеко от Милана. После угона автобуса один из детей позвонил родителям, они в свою очередь сообщили о происходящем в полицию.

Правоохранительные органы отреагировали на информацию, перекрыв дорогу несколькими полицейскими автомобилями. Угнавший автобус пытался прорвать кордон из машин, однако при столкновении потерял управление и врезался в ограждение. Затем злоумышленник разлил бензин в салоне автобуса и поджег его.

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Карабинерам удалось задержать водителя автобуса и вытащить всех находившихся в транспортном средстве (51 человек). В результате произошедшего никто серьезно не пострадал. Однако 14 человек, 12 из которых дети, были госпитализированы с симптомами отравления дымом.

Во время допроса угнавший автобус заявил, что своими действиями хотел остановить гибель людей в Средиземном море, которые бегут в Европу с африканского континента.

По данным RaiNews24, злоумышленник получил гражданство Италии в 2004 году. Также телеканал сообщил, что ранее он был судим.

Теги: Италия, Милан, угон, поджог, школьники
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