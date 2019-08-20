Полиция проверит информацию о стрельбе в Октябрьском тоннеле в столице

Полиция в Москве проверяет информацию о стрельбе из легкового автомобиля в Октябрьском тоннеле. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на понедельник, 19 августа. Так, в 2:40 в полицию поступило сообщение о том, что в Октябрьском тоннеле неизвестные стреляли из предметов, внешне похожих на оружие. «На место выехали сотрудники полиции, по прибытии никого не задержали, проводим проверку», — уточнили РБК в пресс-службе МВД.

Полицейские осмотрели тоннель, но не обнаружили никаких следов от выстрелов, рассказал источник РБК в правоохранительных органах. «Вероятнее всего, использовалось так называемое охолощенное оружие, которое только создает имитацию выстрелов», — сообщил собеседник РБК, отметив, что такие устройства продаются без разрешений.

Как ранее сообщило агентство «Москва», в полицию обратился 26-летний житель столицы. Мужчина сообщил, что, когда двигался на своей машине по Октябрьскому тоннелю, увидел, как неизвестные, находясь в автомобиле Cadillac без государственных номеров, стреляли вверх из автомата Калашникова.

Ранее, 12 августа, в Петербурге из автомобиля свадебного кортежа, двигавшегося по Колпинскому шоссе, открыли стрельбу. Тогда пассажир внедорожника Land Rover стрелял в воздух из открытого люка машины. Позднее стрелка задержали, у него изъяли травматический пистолет.