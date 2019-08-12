В Петербурге открыли стрельбу из автомобиля свадебного кортежа

В Петербурге из автомобиля свадебного кортежа, двигавшегося по Колпинскому шоссе, была открыта стрельба. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу МВД по городу и Ленобласти.

Сообщение о нарушении поступило в правоохранительные органы накануне, 12 августа. Пассажир автомобиля Land Rover стрелял в воздух из открытого люка машины.

Сотрудники полиции остановили автомобиль. В результате 34-летнего стрелка задержали, у мужчины изъяли травматический пистолет. По информации ГУ МВД по региону, в результате происшествия никто не пострадал.

В 2016 году на Каширском шоссе в Москве двое водителей автомобилей Porsche Panamera и Bentley Continental, следовавших в составе свадебного кортежа, открыли стрельбу в воздух. После этого они были задержаны. Один из нарушителей, Магомед Гучигов, оказался помощником прокурора Шалинского района Чечни. В отношении стрелявших было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следствие просило арестовать задержанных, однако суд не нашел оснований для этого, оба водителя были отпущены в зале суда. После инцидента Гучигова уволили из районной прокуратуры.