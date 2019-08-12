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BlackRock $537 (+25,63%) прогноз Jefferies к 22.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,83%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
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В Петербурге открыли стрельбу из автомобиля свадебного кортежа

В Петербурге из автомобиля свадебного кортежа, двигавшегося по Колпинскому шоссе, была открыта стрельба. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу МВД по городу и Ленобласти.

Сообщение о нарушении поступило в правоохранительные органы накануне, 12 августа. Пассажир автомобиля Land Rover стрелял в воздух из открытого люка машины.

Сотрудники полиции остановили автомобиль. В результате 34-летнего стрелка задержали, у мужчины изъяли травматический пистолет. По информации ГУ МВД по региону, в результате происшествия никто не пострадал.

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В 2016 году на Каширском шоссе в Москве двое водителей автомобилей Porsche Panamera и Bentley Continental, следовавших в составе свадебного кортежа, открыли стрельбу в воздух. После этого они были задержаны. Один из нарушителей, Магомед Гучигов, оказался помощником прокурора Шалинского района Чечни. В отношении стрелявших было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следствие просило арестовать задержанных, однако суд не нашел оснований для этого, оба водителя были отпущены в зале суда. После инцидента Гучигова уволили из районной прокуратуры.

Теги: свадьба, Санкт-Петербург, стрельба
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