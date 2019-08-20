На Кубани два украинских моряка отравились метиловым спиртом

Два украинских моряка, работавших на судне под панамским флагом, отравились метиловым спиртом, сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота. Судно в этот момент находилось на якорной стоянке в Тамани.

Один из отравившихся моряков умер, другой в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. О происходящем Росморречфлоту сообщил капитан судна.

«Один на момент поступления заявления капитана уже был в коме, а второй — в тяжелом состоянии. Был направлен буксир из Тамани. Он взял двух больных и сопровождающего. На период транспортировки один из пострадавших скончался — это второй помощник капитана, а второй человек — матрос второго класса — был в тяжелом состоянии передан скорой помощи», — сообщили РБК в Росморречфлоте.

В 2016 году в Иркутске произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник», в составе которого содержался метанол. Как сообщал Минздрав региона, всего в результате распития концентрата скончались 74 человека.