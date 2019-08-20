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ТМК ₽85,64 (+53,75%) прогноз Sova capital к 13.05.20
AbbVie $77 (+16,37%) прогноз CFRA к 24.07.20
OBUV ₽103 (+82,62%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
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На Горьковском шоссе в Подмосковье столкнулись шесть автомобилей

Два человека пострадали в аварии с участием шести транспортных средств в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МВД по области. ДТП произошло во вторник, 20 августа, около 07:00 мск на 28-м км Горьковского шоссе.

Грузовик Mitsubishi столкнулся с маршруткой Mercedes Sprinter и еще четырьмя легковыми автомобилями марок Ford, Volkswagen и Nissan. «По предварительной информации, два человека получили ранения, были госпитализированы, состояние тяжелое», — уточнил РБК представитель главка.

По данным агентства городских новостей «Москва», от удара маршрутный микроавтобус Mercedes отлетел в сторону, где столкнулся с четырьмя автомобилями. Уточняется, что в результате ДТП травмы получили мужчина и женщина, находившиеся в автобусе.

Ранее, 18 августа, экскурсионный автобус с туристами врезался в фонарный столб на пересечении шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. Во время ДТП в салоне находились 32 пассажира. В результате аварии пострадали 29 человек, 19 из них, в том числе двое детей, были госпитализированы.

Теги: ДТП, новости РБК, Московская область
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