Три человека погибли в ДТП с двумя машинами под Иркутском

Три человека погибли в ДТП с двумя машинами под Иркутском

Трое мужчин погибли, еще трое пострадали при столкновении двух легковых машин в Куйтунском районе Иркутской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник, 19 августа, примерно в 23:00. На трассе Р-255 «Сибирь» в нескольких километрах от поселка Куйтун столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Volkswagen Amarok.

56-летний водитель и два пассажира Volkswagen в возрасте от 25 до 35 лет скончались на месте, еще два пассажира машины, а также 33-летний водитель Mercedes были госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее, 17 августа, возле остановки «Лесозавод» в Перми водитель маршрута №53 не справился с управлением, в результате чего врезался в бетонное ограждение. Тогда в ДТП погибла одна женщина. Всего в автобусе находились 59 человек.