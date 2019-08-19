В ДТП в Челябинской области погибли два человека

В ДТП в Челябинской области погибли два человека

Два человека погибли в ДТП под Челябинском, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Авария произошла в 8:45 по местному времени (06:45 мск).

«На 35-м км автодороги Троицк — Степное произошло столкновение автомобилей ВАЗ 2106 и Suzuki Grand Vitara. В результате столкновения погибли 70-летний водитель отечественного автомобиля и 67-летняя женщина-пассажир», — сообщили в полиции.

Кроме погибших мужчины и женщины в салоне ВАЗ 2106 находились две девочки 14 и 9 лет. Они получили травмы и были госпитализированы. «Водитель Suzuki ехал в сторону Магнитогорска. Автомобилем управлял мужчина 42 лет, по предварительным данным, он не пострадал», — добавил собеседник РБК.

Сотрудники ГИБДД сейчас работают над тем, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.

В середине июля в Челябинской области два пассажира автобуса погибли при столкновении транспортного средства с грузовиком. Тогда авария произошла на 1751-м км автодороги М-5 «Урал» на выезде из города Златоуста. Рейсовый автобус выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с грузовым автомобилем Scania.