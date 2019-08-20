ВВС Британии заявили о перехвате двух российских Су-30 над Балтикой

ВВС Британии заявили о перехвате двух российских Су-30 над Балтикой

Британские истребители Typhoon, которые размещены в Эстонии в рамках программы НАТО по защите воздушного пространства прибалтийских государств, перехватили два российских Су-30, говорится на странице британского Минобороны в Twitter.

Перехват произошел, когда Су-30 пролетали над Балтийским морем. Отмечается, что он был выполнен «на профессиональном уровне».

В середине августа российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 в нейтральных водах Балтийского моря, когда он приблизился к самолету министра обороны Сергея Шойгу — глава военного ведомства возвращался из Калининграда, Су-27 его сопровождали. В НАТО, как писал CNN, действия одного из истребителей ВКС России сочли небезопасными.