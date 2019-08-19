В Саратове задержали посыпавшего конфеты отравой мужчину

В Саратове задержали мужчину, который посыпал конфеты неизвестным веществом. Об этом РБК сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова.

При этом саратовское отделение «Комсомольской правды» сообщает, что мужчина подсыпал в ячейки с конфетами ядовитый порошок. По данным портала «ЧП Саратов», этим веществом был крысиный яд.

«Задержанный в Саратове мужчина посыпал на конфеты на прилавке одного из магазинов неизвестное вещество. В настоящее время оно проходит химическую экспертизу и пока о крысином яде говорить рано», — сказала Захарова РБК.

По предварительным данным, задержанный 1988 года рождения страдает психическим заболеванием. Захарова рассказала, что его передали медикам. «В отношении него проводится проверка. Предварительно, он состоит на психучете», — сообщила она.

«ЧП Саратов» опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как в магазине мужчина в капюшоне высыпал содержимое пакета в ячейки с товаром.