Общество , 09:02
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В Новосибирской области начали проверку после отравления детей ядом
Прокуратура Чановского района Новосибирской области начала проверку после отравления более десятка детей крысиным ядом. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.
В понедельник, 20 мая, 13 второклассников Чановской школы №2 поступили в местную больницу с отравлением ядовитым веществом, по предварительным данным, крысиным ядом. В прокуратуре предполагают, что один из учеников принес в школу яд и «угостил им других детей».
Уточняется, что состояние пострадавших удовлетворительное.
В начале декабря прошлого года три школьника отравились крысиным ядом в Казани. Выяснилось, что причиной произошедшего стала приманка для грызунов, которую в здании школы положили в доступном для детей месте.