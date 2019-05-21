В Новосибирской области начали проверку после отравления детей ядом

Прокуратура Чановского района Новосибирской области начала проверку после отравления более десятка детей крысиным ядом. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

В понедельник, 20 мая, 13 второклассников Чановской школы №2 поступили в местную больницу с отравлением ядовитым веществом, по предварительным данным, крысиным ядом. В прокуратуре предполагают, что один из учеников принес в школу яд и «угостил им других детей».

Уточняется, что состояние пострадавших удовлетворительное.

В начале декабря прошлого года три школьника отравились крысиным ядом в Казани. Выяснилось, что причиной произошедшего стала приманка для грызунов, которую в здании школы положили в доступном для детей месте.



