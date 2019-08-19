Мужчина ранил себя ножом в ресторане в центре Москвы

Мужчина вошел в ресторан Il Letterato в центре Москвы и ударил себя ножом. Об этом РБК сообщила хостес ресторана.

«У нас в заведении было мало людей. Он подошел ко входу, спросил, есть ли кофе. Мы его проводили до столика. Он ходил, что-то осматривал возле бара. Мне кажется, он выбрал то время, когда все отвернулись, в этот момент взял нож и ударил себя», — сказала она.

По ее словам, он ничего не говорил. Она добавила, что произошедшее видела только одна официантка, которая обратилась за помощью к ней.

«Я увидела, что он лежал с закрытыми глазами и не двигался. Нож, который он выбрал, был очень большой. Его уже забрали. Кажется, скорая», — отметила хостес.

Она рассказала, что когда мужчину забирали на машине скорой помощи, полиция находилась в здании ресторана. «Нам в пресс-службу не поступала такая информация», — сказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По данным РЕН ТВ, мужчину госпитализировали.