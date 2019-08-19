Глава партии Зеленского переписал бизнес на супругу

Глава получившей большинство на выборах в Верховную раду президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков переписал свой бизнес на жену. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Новое время».

Отвечая на вопрос о своей зарплате, Разумков отметил, что пока не интересовался точной суммой, но знает, что она составляет «где-то под 50 тыс. гривен, и мне достаточно». Разумков признался, что сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса, который перевел на свою супругу. По словам политика, его жена была одним из партнеров в их консалтинговом бизнесе, поэтому «сенсации здесь не будет».

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский также избавился от всех своих активов. Весной 2019 года, когда он выиграл на выборах, Зеленский передал доли в десяти компаниях своим партнерам. В числе ушедших таким образом активов — студия-производитель развлекательных проектов «Квартал 95» и телеканал «Квартал ТВ».