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AbbVie $77 (+16,9%) прогноз CFRA к 24.07.20
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Путин прилетел во Францию

Президент России Владимир Путин прилетел в Марсель, откуда отправится на переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщает «РИА Новости». Встреча пройдет в летней резиденции французских лидеров — форте Брегансон.

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Зачем Эмманюэль Макрон и Владимир Путин займут Форт Брегансон

Самолет российского президента приземлился в Марселе. После этого Путин на вертолете переместится на побережье Прованса в департамент Вар, где и располагается резиденция Макрона.

По словам помощника Путина по международным делам Юрия Ушакова, на повестке у двух президентов — обсуждение вопросов не только двусторонних отношений, но и в целом отношений России с Европой. Также Путин и Макрон обсудят ситуацию в Ливии, Сирии, на Украине и в Иране.

Встреча двух президентов состоится за пять дней до саммита G7. Председателем «большой семерки» сейчас является Франция.

Теги: Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, переговоры
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