Путин прилетел во Францию

Президент России Владимир Путин прилетел в Марсель, откуда отправится на переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщает «РИА Новости». Встреча пройдет в летней резиденции французских лидеров — форте Брегансон.

Самолет российского президента приземлился в Марселе. После этого Путин на вертолете переместится на побережье Прованса в департамент Вар, где и располагается резиденция Макрона.

По словам помощника Путина по международным делам Юрия Ушакова, на повестке у двух президентов — обсуждение вопросов не только двусторонних отношений, но и в целом отношений России с Европой. Также Путин и Макрон обсудят ситуацию в Ливии, Сирии, на Украине и в Иране.

Встреча двух президентов состоится за пять дней до саммита G7. Председателем «большой семерки» сейчас является Франция.