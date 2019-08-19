Fitch Ratings повысило рейтинги шести российских регионов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах для двух городов и четырех российских регионов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Fitch Ratings.

Повышение с рейтинга BBB- до рейтинга BBB коснулось Москвы и Санкт-Петербурга, а также Башкирии, Татарстана, Ямало-Ненецкого автономного округа и Челябинской области. Прогноз по рейтингам маркирован как «стабильный».

Решение о повышении рейтинга отдельных регионов последовало за решением Fitch Raitings повысить в целом рейтинг России. Долгосрочный кредитный рейтинг России до уровня BBB со стабильным прогнозом был повышен 9 августа. Россия способна справиться с новым раундом зарубежных санкций, заключили аналитики агентства.

Очередной пересмотр рейтинга столицы запланирован на 11 октября, а Санкт-Петербурга — на 18 октября.

Fitch Raitings также подтвердило рейтинг Липецкой области в иностранной и национальной валютах на уровне BB+, улучшив прогноз по нему до позитивного. Этот пересмотр отражает достижения региона «в области бюджетной дисциплины» и разумного подхода к управлению долгом и ликвидностью, поясняет агентство.