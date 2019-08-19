Fitch Ratings повысило рейтинги шести российских регионов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,86 +0,34 EUR Бирж. 74,20 +0,44 Brent 59,27 +1,01% USD Нал. 67,17 66,35 EUR Нал. 74,60 73,67 USD ЦБ 66,61 +0,61 EUR ЦБ 73,95 +0,73 EUR/USD 1,1097 +0,0008 BTC/USD Бирж. 10 728,00 +383,00 IMOEX 2 641,36 +1,00% RTSI 1 244,56 +0,38% DJIA 26 145,51 +1,00% Nasdaq 7 996,15 +1,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
ТМК ₽85,64 (+53,48%) прогноз Sova capital к 13.05.20
OBUV ₽103 (+81,02%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
AbbVie $77 (+16,95%) прогноз CFRA к 24.07.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
General Electric $5 (-42,53%) прогноз JP Morgan к 08.04.20
ТМК ₽85,64 (+53,48%) прогноз Sova capital к 13.05.20
OBUV ₽103 (+81,02%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
AbbVie $77 (+16,95%) прогноз CFRA к 24.07.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
General Electric $5 (-42,53%) прогноз JP Morgan к 08.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 66,61 (+0,61) Quote, 12:48
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 73,95 (+0,73) Quote, 12:48
Рогозин ответил на шутку о дыре в ракете «Союз» Общество, 17:06 Путин прилетел во Францию Политика, 17:02 Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Общество, 17:00 Умер один из богатейших миллиардеров Дании Ларс Ларсен Бизнес, 17:00 СМИ сообщили о покупке «Зенитом» у «Уфы» своего воспитанника за €2 млн Спорт, 16:54 Второе место «Локомотива» и новое оскорбление судей. Итоги тура РПЛ Спорт, 16:53 Появилось видео сопровождавших российский самолет истребителей Общество, 16:50 В Балашихе загорелся цех по производству синтетических смол Общество, 16:47 Песков прокомментировал подлет швейцарских истребителей к самолету Путина Политика, 16:45 Downdetector сообщил о глобальном сбое в работе Instagram Общество, 16:35 Добрая экономика: как работают социальные инновации Pro, 16:33 Сбербанк снизил ставку по ипотеке для военнослужащих Финансы, 16:30 Фанаты «Спартака» объяснили сообщение о бойкоте Кононова атакой хакеров Спорт, 16:26 Qiwi допустил продажу Рокетбанка Финансы, 16:24
Экономика ,  
0 
Fitch Ratings повысило рейтинги шести российских регионов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах для двух городов и четырех российских регионов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Fitch Ratings.

Повышение с рейтинга BBB- до рейтинга BBB коснулось Москвы и Санкт-Петербурга, а также Башкирии, Татарстана, Ямало-Ненецкого автономного округа и Челябинской области. Прогноз по рейтингам маркирован как «стабильный».

Решение о повышении рейтинга отдельных регионов последовало за решением Fitch Raitings повысить в целом рейтинг России. Долгосрочный кредитный рейтинг России до уровня BBB со стабильным прогнозом был повышен 9 августа. Россия способна справиться с новым раундом зарубежных санкций, заключили аналитики агентства.

Очередной пересмотр рейтинга столицы запланирован на 11 октября, а Санкт-Петербурга — на 18 октября.

Fitch Raitings также подтвердило рейтинг Липецкой области в иностранной и национальной валютах на уровне BB+, улучшив прогноз по нему до позитивного. Этот пересмотр отражает достижения региона «в области бюджетной дисциплины» и разумного подхода к управлению долгом и ликвидностью, поясняет агентство.

Теги: Fitch Ratings, города, Рейтинг
Материалы по теме
Fitch и S&P понизили рейтинг Аргентины
Экономика
Fitch оценило влияние санкций на кредитный рейтинг России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter