Друзья предполагаемого убийцы семьи под Ульяновском назвали его спокойным

Подросток из села Патрикеево Ульяновской области, подозреваемый в убийстве пятерых родственников, был замкнутым и много играл в компьютерные игры. Об этом РБК рассказала знакомая мальчика.

«Он был всегда тихим, спокойным и хорошим мальчиком. <...> По отношению к животным агрессии не проявлял, да и к людям тоже», — сказала она. По ее словам, подросток часто говорил, что «потерял смысл жизни и не хочет больше жить».

Она уточнила, что до 12 лет мальчик был единственным ребенком в семье и его очень баловали, но с появлением двойняшек подростку стали уделять меньше внимания. «Он часто говорил, что не любит их. Возможно, ревновал как маму, так и бабушку. Он очень любил бабушку и дедушку, да и они в нем души не чаяли», — добавила собеседница.

Другой знакомый подростка сообщил РБК, что тот был отличником и у него было много друзей. «Он был очень добрым, спокойным и веселым. Агрессию не проявлял. <...> Практически был воспитан бабушкой и дедушкой. Мама не занималась его воспитанием, потому что она ездила на заработки, — сказал он. — Я знаю, что его брат и сестра были рождены от другого папы».