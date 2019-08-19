АЛРОСА впервые предложила направить весь свой денежный поток на дивиденды

АЛРОСА планирует направить 100% своего свободного денежного потока по результатам первого полугодия этого года на дивиденды. Об этом сообщил замгендиректора компании Алексей Филипповский. Его слова приводятся в сообщении АК «АЛРОСА», поступившем в РБК.

По его словам, уровень долговой нагрузки за первые шесть месяцев 2019 года остался на низком уровне.

«В соответствии с дивидендной политикой [это] позволяет менеджменту вынести на рассмотрение наблюдательного совета компании предложение по направлению на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года до 100% свободного денежного потока, который составил 28,3 млрд руб.».

Если на набсовете, который возглавляется первым вице-премьером и министром финансов Антоном Силуановым, решение будет одобрено, то это станет первым в истории компании случаем направления всего денежного потока на выплаты акционерам. Ранее компания платила 50–70% от него.

АЛРОСА является крупнейшим в мире производителем алмазов. Росимущество владеет 33% акций компании, еще 25% плюс одна акция принадлежит Якутии и 8% акций — якутским улусам (районам республики).