Экс-главу района Подмосковья обвинили по новым эпизодам на 43 млн руб.

Следственный комитет обвинил бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя и шесть его соучастников в мошенничестве и растрате на 43 млн руб. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по области.

В зависимости от роли и степени участия экс-чиновник и еще шесть человек обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации имущества, добытого преступном путем (ст. 174.1 УК РФ).

По данным следствия, Постригань при помощи родственников и других аффилированных лиц незаконно получил в право собственности несколько нежилых зданий, коммерческих помещений и земельных участков. Все они являются муниципальными объектами. «Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн руб.», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время трое обвиняемых арестованы, в их домах проведены обыски. Местонахождение еще двух фигурантов устанавливается, еще один находится в международном розыске.

Ранее Генпрокуратура потребовала взыскать с Постриганя имущество на сумму в 9 млрд руб. В числе активов экс-главы района входит 1,6 тыс. объектов недвижимости на 4,3 млрд руб., четыре автомобиля на 9,4 млн руб., а также 4,7 млрд руб. «как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества».