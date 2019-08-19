В Москве ограбили православный храм в Северном Тушино

На северо-западе Москвы злоумышленники обокрали православный храм. Инцидент произошел на улице Саломеи Нерис, в районе Северное Тушино. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Сообщение о краже поступило в полицию в понедельник, 19 августа, в 06:20 утра. По предварительным данным, неизвестные похитили ряд предметов религиозного культа, после чего скрылись. Перечень похищенного и размер ущерба устанавливаются. «На месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о краже из храма Покрова Пресвятой Богородицы 1652 года постройки. Злоумышленники забрали золотые украшения, иконы и ящик для пожертвований. По данным собеседника агентства «Москва», для того, чтобы проникнуть в храм, и забрать иконы и золотые украшения, преступникам пришлось спилить навесной замок.

В октябре 2018 года неизвестные ограбили храм Илии Пророка в Черкизово. Они похитили украшения с Казанской иконы Божией Матери, иконы Богородицы «Нечаянная радость» и иконы Блаженной Матроны Московской, а также два ящика для пожертвований.