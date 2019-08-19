В Индии в ДТП с автобусом и грузовиком погибли не менее 13 человек

В Индии в ДТП с автобусом и грузовиком погибли не менее 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли и более 20 человек пострадали при столкновении грузовика с автобусом в индийском штате Махараштра. Об этом сообщает Hindustan Times. DNA India сообщает о 15 погибших.

Авария произошла в воскресенье, 18 августа, в 22:30. Автобус направлялся из города Аурангабада в населенный пункт Шахада, когда его протаранил грузовик. Одиннадцать человек погибли на месте, в том числе водители обеих машин. Еще более 20 человек получили травмы.

Согласно источникам DNA India, всего в автобусе на момент инцидента находились 45 пассажиров. Восемь из них в настоящее время находятся в критическом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в больницу округа Дхулия.

Ранее, 14 августа, в центре Рио-де-Жанейро в одном из тоннелей произошло ДТП с участием пяти машин и двух автобусов. В результате аварии госпитализирован 51 человек.