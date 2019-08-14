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В ДТП в Рио-де-Жанейро пострадали более 50 человек

В центре Рио-де-Жанейро в одном из тоннелей произошло ДТП с участием пяти машин и двух автобусов, в результате которой пострадал 51 человек. Об этом сообщает портал G1.

Авария произошла вечером 13 августа. Пострадавшим оказали помощь на месте, часть из них госпитализировали. Уточняется, что у большинства травмы легкие и средней тяжести.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

В июне в Барселоне на площади Испании произошла авария с участием двух автобусов и мотоцикла, в результате пострадали не менее 20 человек. Все потерпевшие отделались незначительными травмами.
 

Теги: Рио-де-Жанейро, ДТП, пострадавшие
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