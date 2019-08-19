В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22 —23 августа

В Приморье объявили штормовое предупреждение 22 августа и 23 августа, сообщается на сайте Примгидромета.

«Ожидаются сильные дожди с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные — 50 мм и более за 12 часов и менее», — говорится в сообщении. По данным синоптиков, это связано с влиянием активных фронтальных разделов.

В регионе также местами ожидается гроза, ветер 15—20 м/с. Синоптики предупреждают о формировании новой волны дождевых паводков, резких подъемах уровня воды, подтоплении стоком участков дорог, сельхозугодий и пониженных мест в населенных пунктах. При этом в реках южного и западного районов края ожидаются подъемы уровня воды на 2—3,5 м, центральных и восточных районов — на 1— 2 м.

По данным Примгидромета, наиболее паводкоопасными районами являются Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский и Лазовский.

Ранее стало известно, что в Приморье из-за паводка, который был вызван тайфуном «Кроса», размыло 17 участков дорог.