В Носибирской области из-за ДТП с микроавтобусом погибла женщина

В Носибирской области из-за ДТП с микроавтобусом погибла женщина

В Карасукском районе Новосибирской области перевернулся микроавтобус Honda Step Wagon. Погибла женщина 1957 года рождения, еще девять человек, включая водителя, пострадали. Об этом сообщается на сайте главка МВД по области. Женщина умерла в машине скорой помощи.

Детей среди пострадавших не было, передает «Новосибирск онлайн» со ссылкой на управление ГИБДД по области.

Авария произошла на 374-м км трассы К-17р. Микроавтобус ехал из Новосибирска в сторону Карасука. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего микроавтобус опрокинулся.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и причины аварии. Правоохранительные органы также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.