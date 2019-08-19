На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД. Об этом сообщается в Twitter столичного департамента транспорта.

Позже там отметили, что никто не пострадал. «В районе д. 64 проводится перекладка газовой трассы. Ориентировочное окончание работ 5-6 часов», — говорится в твите.

В «Мосгазе» ТАСС опровергли информацию об утечке. «В рамках проведенного ранее планового технического обслуживания проводится дополнительное приборное обследование газопровода», — сообщила агентству заместитель генерального директора АО «Мосгаз» по связям с общественностью Дарья Распопова. Она добавила, что угрозы для местных жителей нет.