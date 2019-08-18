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Кадыров назвал поставленное его отцом Путину условие по будущему Чечни

Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров отказался подписывать документ о присоединении республики к России без проведения общенационального референдума. Об этом его сын, действующий глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщил журналисту Руслану Курбанову. Интервью опубликовано на YouTube-канале On TV.

«Нет, я должен спросить это у своего народа», — так, по словам главы Чечни, ответил Ахмат-Хаджи Кадыров на вопрос о подписании договора о присоединения республики во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что его отец все решения согласовывал со своим народом, родом и семьей.

«Если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет: да, мы часть территории России, только тогда я ее подпишу», — привел Кадыров слова отца.

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23 марта 2003 года в Чечне состоялся общенациональный референдум, по итогам которого была принята новая Конституция Чечни. Республика вошла в состав России. Результаты голосования, в котором приняли участие 88% населения, показали, что около 96% жителей поддерживают принятие документа. В связи с этим Ахмат-Хаджи Кадыров подписал указ о признании 23 марта праздником — Днем Конституции Чечни. Для населения республики «этот день стал историческим рубежом, шагом к возвращению на чеченской земле мирной жизни, которой живут все народы России», заявил тогда он.

Кадыров-старший погиб во время теракта 9 мая 2004 года на стадионе «Динамо» в Грозном.

Теги: Рамзан Кадыров, Чечня
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