Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики. Так Кадыров прокомментировал реакцию на свои высказывания об имаме Шамиле, которые привели к волнениям в Махачкале.

Кадыров счел, что его слова были неверно интерпретированы. «Как преподнесли [то], о чем я не говорил, недруги наши — предатели, шайтаны, козлы, кнопочные герои, черти — я их называю так», — сказал Кадыров.

Глава Чечни также пояснил, что не имеет в виду конкретно Дагестан и его жителей, когда призывал «врагов» к ответу за свои слова. Он уточнил, что обращался к «кнопочным героям», которые писали нецензурную брань в отношении него, его отца и чеченского народа.

«Они не мусульмане, не последователи имама Шамиля и не его потомки, потому что выставляют свои фотографии с полуголыми женщинами», — сказал глава Чечни.