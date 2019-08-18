Общество , 18 авг, 20:00
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Опубликовано видео ДТП с участием полицейской машины и грузовика в Москве
В сети появилось видео аварии на юго-западе Москвы, в результате которой погиб сотрудник полиции. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как полицейская машина со включенными световыми сигналами едет по дороге с большой скоростью и врезается в грузовик, который перестроился прямо перед ней. От удара автомобиль отлетел в сторону и перевернулся.
ДТП произошло 18 августа на Севастопольском проспекте. В результате один полицейский погиб на месте, еще одного госпитализировали с травмами.