Полицейский погиб в ДТП с грузовиком на юго-западе Москвы

Полицейский погиб в ДТП с грузовиком на юго-западе Москвы

Полицейский погиб в результате столкновения служебного автомобиля ГИБДД с грузовиком на юго-западе Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло 18 августа, около 11:00, в районе дома 29 по Севастопольскому проспекту. В результате аварии пострадали двое сотрудников полиции, один из них скончался от полученных травм.

В минувший четверг, 15 августа, на Комсомольском проспекте в Москве служебный автомобиль Следственного комитета попал в аварию с мотоциклом. В ходе ДТП был госпитализирован один человек.