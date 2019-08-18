Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением

У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по республике и региональный минздрав.

Пресс-секретарь Минздрава Татарстана Альфия Хасанова заявила, что дети госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести. По ее словам, их жизням ничего не угрожает.

По предварительным данным Роспотребнадзора, 17 августа дети выезжали на экскурсию в Казань. Там они питались в одном из кафе. Специалисты ведомства выехали в лагерь и в кафе и начали эпидемиологическое расследование. Там добавили, что медработники осмотрели всех воспитанников лагеря и не выявили детей с симптомами острой кишечной инфекции.

В то же время издание Inkazan со ссылкой на источник сообщает, что за медицинской помощью обратились 34 ребенка из проектной школы, организованной университетом «Иннополис». По его данным, пятеро из пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.