Пассажир упал под поезд на станции «Таганская» московского метро

На станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии пассажир упал на рельсы. Об этом РБК заявили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 августа, около 13:35 мск. В настоящее время потерпевший передан медикам, о его состоянии не сообщается.

По данным источника «Интерфакса», под прибывающий поезд на станции упала девушка. Уточняется, что временно было приостановлено движение поездов между «Баррикадной» и «Текстильщиками».

В конце июля на Таганско-Краснопресненской линии также произошел сбой из-за падения человека на пути. Тогда пассажиры сообщали, что на фиолетовой ветке со станции «Сходненская» в сторону центра поезда следуют с интервалом до десяти минут.