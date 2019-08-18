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Пассажир упал под поезд на станции «Таганская» московского метро

На станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии пассажир упал на рельсы. Об этом РБК заявили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 августа, около 13:35 мск. В настоящее время потерпевший передан медикам, о его состоянии не сообщается.  

По данным источника «Интерфакса», под прибывающий поезд на станции упала девушка. Уточняется, что временно было приостановлено движение поездов между «Баррикадной» и «Текстильщиками». 

В конце июля на Таганско-Краснопресненской линии также произошел сбой из-за падения человека на пути. Тогда пассажиры сообщали, что на фиолетовой ветке со станции «Сходненская» в сторону центра поезда следуют с интервалом до десяти минут. 

Теги: «Таганская», «Московский метрополитен», новости РБК
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