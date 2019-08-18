ИГ взяло на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Афганистане

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Афганистане

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв во время свадьбы в Кабуле. Об этом сообщает Reuters.

Ранее движение «Талибан» (также запрещено на территории России) заявило, что к теракту в столице Афганистана оно отношения не имеет.

Взрыв в банкетном зале Shahr-e-Dubai в Кабуле прогремел вечером 17 августа. В пресс-службе МВД Афганистана уточняли, что взрыв был произведен смертником.

В результате теракта на свадьбе погибли 63 человека, еще более 180 получили ранения разной степени тяжести. Посольство России в Афганистане в Twitter сообщило, что россиян среди погибших нет.

Президент Афганистана Ашраф Гани в своем аккаунте в Twitter осудил «бесчеловечное нападение» в Кабуле, а также объявил о созыве экстренного заседания по вопросам безопасности.