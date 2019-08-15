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X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,24%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
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Автомобиль СК попал в аварию на Комсомольском проспекте в Москве

Автомобиль Следственного комитета попал в ДТП на Комсомольском проспекте в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, авария произошла на пересечении с Хамовническим Валом, второй участник ДТП — мотоцикл. Машина СК перевернулась на крышу, мотоцикл лежит в 20 м от автомобиля. На обочине остановились несколько автомобилей СК, движение в месте аварии сильно затруднено.

В пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что «не обладают информацией по поводу того, действительно ли в аварию попали сотрудники Следственного комитета».

Как сообщил РБК очевидец с места событий Александр, «в настоящее время автомобилиста увезла скорая, он не погиб, а машина СКР черного цвета с красной полосой посередине по-прежнему лежит на крыше».

Ранее 15 августа легковой автомобиль Skoda врезался в остановку на Старой площади в Москве. В аварии пострадали водитель и два пассажира, их жизни ничего не угрожает.

Теги: Следственный комитет, авария, новости РБК
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