В США при крушении легкомоторного самолета погибла телеведущая

Американская ведущая Нэнси Паркер телеканала Fox 8 погибла в результате крушения двухместного легкомоторного самолета в городе Новый Орлеан (штат Луизиана). Об этом этом говорится в сообщении телеканала.

Трагедия произошла в поле аэропорта Нового Орлеана в тот момент, когда телеведущая готовила репортаж о пилоте, способном выполнять сложные воздушные трюки.

В результате авиакатастрофы также погиб и герой телесюжета по имени Фрэнк Аугустус. О том, что стало причиной крушения самолета, не уточняется. По предварительным данным, пилот самолета не справился с управлением.

Как подтвердили в Национальном совете по безопасности США на транспорте, после аварии на борту самолета начался пожар.

Ранее в районе американского города Покипси (штат Нью-Йорк) легкомоторный самолет упал на один из жилых домов. В результате погиб один человек, еще один пострадал. Кроме того, пострадали три человека, которые находившиеся в доме.