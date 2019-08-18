Около 2 тыс. человек эвакуировали на Канарах из-за лесных пожаров

Около 2 тыс. человек эвакуировали на Канарах из-за лесных пожаров

Из-за вспыхнувших лесных пожаров на испанском острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) эвакуировали около 2 тыс. человек. Об этом говорится на странице региональной службы экстренной помощи в Twitter.

«В настоящее время эвакуировано около 2 тыс. человек из нескольких кварталов и муниципалитета Тахеда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации возгорания подключились вертолеты и неземные средства ряда ведомств.

Лесные пожары на острове Гран-Канария вспыхнули 10 августа. В результате огнем было уничтожено более 1 тыс. га леса, более 1 тыс. человек эвакуировали из муниципалитетов Артенара, Техеда и Гальдар.

Кроме прочего, полиции удалось задержать предполагаемого виновника возгорания. Им оказался 55-летний мужчина. Отмечалось, что использование сварочного аппарата рядом с дорогой могло стать одной из причин возникновения пожаров.