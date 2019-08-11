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Общество ,  
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Из-за лесных пожаров на Канарах эвакуировали более 1 тыс. человек

Из-за вспыхнувших на острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) лесных пожаров эвакуировали более 1 тыс. человек. Об этом сообщает El País.

Эвакуация населения происходит в муниципалитетах Артенара, Техеда и Гальдар. Как уточняет в Twitter служба спасения Канарских островов, пожары начались 10 августа и в настоящее время затронули более 1 тыс. га леса.   

Пожар пока не удается взять под контроль. Сейчас в тушении задействованы более 200 военнослужащих и десять единиц авиации.   

По данным Координационного центра по ЧС и безопасности правительства Канарских островов, огонь движется в сторону муниципалитетов Техеда и национального парка Пинар-де-Тамадаба, пишет RTVE.    

Гражданская гвардия задержала в субботу предполагаемого виновника лесного пожара в Гран-Канарии: им оказался 55-летний мужчина. Возможной причиной пожара стало использование сварочного аппарата рядом с дорогой.

Как пишет La Razon, в регионе, охваченном пожарами, осадков в ближайшее время не ожидается, воздух прогреется до плюс 30 градусов, а максимальная скорость ветра составит 70 км/ч. 

Теги: Канарские острова, лесные пожары
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