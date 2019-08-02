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Verizon $62 (+12,4%) прогноз Citigroup к 31.07.20
VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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Общество ,  
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В США легкомоторный самолет экстренно сел на шоссе

В американском Паркленде легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на шоссе в непосредственной близости от машины. Об этом сообщает портал Komonews.

Инцидент произошел 1 августа. Как сообщили в полиции, у самолета возникли неполадки с топливной системой. По словам пилота, его двигатель внезапно остановился во время полета. В результате ЧП никто не пострадал.

В марте в американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) легкомоторный самолет врезался в здание жилого комплекса, в результате чего погиб пилот. Воздушное судно врезалось в квартиру между 16-м и 17-м этажами, а затем упало на палубу у бассейна внизу. Людей из здания удалось эвакуировать, никто не пострадал. 
 

Теги: Самолет, экстренная посадка, легкомоторный самолет
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