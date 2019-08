В Тбилиси перекроют центр города из-за съемок фильма «Форсаж-9»

В Грузии с 19 августа начнутся съемки отдельных эпизодов заключительного, девятого эпизода «Fast and Furious 9» голливудского боевика «Форсаж». Съемки фильма пройдут в нескольких локациях Тбилиси и Рустави, в связи с чем центр грузинской столицы будет перекрыт, сообщает издание Auto Bild Georgia со ссылкой на мэрию грузинской столицы.

Ограничения будут вводиться поэтапно в период с 18 августа по 20 сентября, в связи с этим в определенных съемочных локациях, включая проспект Руставели и улицы Старого Тбилиси, будут изменены схемы движения как для общественного, так и для частного транспорта.

Как уточняет агентство «Производи в Грузии», съемками картины на территории займется продюсерская компания «Enkeny Films».

«Форсаж» (The Fast and the Furious) — самая крупная и прибыльная франшиза студии Universal. Кассовые сборы всех частей более $5,1 млрд. На данный момент она включает восемь полнометражных и два короткометражных фильма, выпущенных с 2001 по 2017 годы. Премьера девятой части кинофраншизы «Форсаж», как ожидается, состоится в мае 2020 года. Главные роли в фильме исполнят Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк. Первая лента «Форсаж», давшая имя франшизе, вышла в 2001 году.