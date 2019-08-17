СК показал видео из салона севшего на кукурузное поле A321

Следственный комитет России опубликовал кадры из салона совершившего жесткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье самолета A321. Видеозапись размещена на странице ведомства в Facebook.

Запись в facebook пользователя Следственный комитет Российской Федерации

Видео Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК опубликовало в связи с появившейся ранее в СМИ информацией о фактах мародерства. «Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления, организованного сотрудниками МУ МВД России «Раменское», исключено», — говорится в сообщении.

15 августа выполнявший рейс в Симферополь самолет «Уральских авиалиний» A321 совершил вынужденную посадку вскоре после взлета из аэропорта Жуковский после столкновения со стаей птиц и отключения обоих двигателей. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не погиб. Президент Владимир Путин присвоил звание Героев России командиру и второму пилоту самолета, остальные члены экипажа получили ордена Мужества.