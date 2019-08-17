В СК опровергли мародерство на месте жесткой посадки А321 в Подмосковье

Место жесткой посадки лайнера Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на поле в Подмосковье оцеплено, сохранность вещей пассажиров и воздушного судна обеспечивает полиция, сообщили РБК в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

«Сотрудниками полиции также обеспечивается сохранность конструкции воздушного судна и его элементов. С момента происшествия фактов нахождения посторонних лиц на месте происшествия не зафиксировано», — заявили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что опровергают появившуюся в СМИ информацию о случаях мародерства на месте посадки. Ранее Telegram-канал FlightMode сообщил о появлении данных о том, что «самолет разворовывают». «Несмотря на тот факт, что идет следствие и территория вокруг самолета оцеплена, нашлись уникумы, которые решили прибрать к рукам все что «плохо лежит»: ремни, спасательные жилеты, сумки с аварийно-спасательным оборудованием», — говорится в сообщении.