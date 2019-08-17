На Украине задержали подозреваемых в хищении госимущества на $60 млн

В Херсонской области Генеральная прокуратура Украины совместно со Службой безопасности задержала членов преступной группировки, которая незаконно завладела недвижимым имуществом на сумму $59,7 млн. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Члены группировки организовали преступную схему завладения недвижимостью, которая находилась в государственной, коммунальной и частной собственности. В ходе спецоперации по делу о хищении в особо крупных размерах задержали семь человек (три организатора преступной схемы и четыре исполнителя), в том числе двух адвокатов и бывшего руководителя органов юстиции Киева, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По информации следствия, в 2017–2019 годах участники преступной организации использовали поддельные документы и электронные ключи доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество и таким образом завладели земельными участками и помещениями на сумму около $59,7 млн (1,5 млрд грн).

В сокрытии преступления им помогали судьи Донецкой и Херсонской областей: злоумышленники подавали иски, используя поддельные документы, и судебные работники выносили положительное решение по гражданским делам, на основании которых регистрировалось похищенное имущество. В итоге права собственности на объекты недвижимости переходили к фиктивным владельцам.

В рамках дела в домах и по месту работы членов группировки и судей следственные органы провели 30 одновременных обысков.