Миссия ОБСЕ сообщила об обстреле своего беспилотника в Донбассе

Миссия ОБСЕ сообщила об обстреле своего беспилотника в Донбассе

В Донбассе в районе линии разграничения был обстрелян беспилотный аппарат (БПЛА) специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом говорится на сайте организации.

«По оценке СММ, в направлении беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия, выполнявшего полет над участком разведения в районе Золотого, стреляли из стрелкового оружия», — сказано в сообщении.

О судьбе беспилотника после обстрела в сообщении не говорится. Также не сообщается, с какой стороны велся обстрел.

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в свою очередь заявляют о сбитом украинскими военными беспилотнике миссии ОБСЕ. В сообщении офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко говорится, что беспилотный аппарат был сбит 29 июня в районе населенного пункта Золотое.